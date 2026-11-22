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Bursaspor ile Sivasspor arasındaki maç 2-0 bitti. Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım 2026 Pazar akşamı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi Bursaspor, ilk yarıda üç dakika arayla bulduğu iki golle kazandı ve 35 puanla ligde yeniden ilk sıraya yerleşti.

BURSASPOR SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçın sonucu Bursaspor 2, Sivasspor 0. İki gol de ilk yarıda geldiği için soyunma odasına 2-0 önde giren Bursaspor, ikinci yarıda da kalesinde gol görmeden maçı bitirdi.

BURSASPOR'UN GOLLERİNİ KİM ATTI?

Skoru 19. dakikada Kelechi Iheanacho açtı. Üç dakika sonra, 22. dakikada Soner Aydoğdu'nun golüyle fark ikiye çıktı. Sivasspor ikinci yarının başında Burak Kapacak'ın yerine Valon Ethemi'yi oyuna aldı, 84. dakikada da Charilaos Charisis'i çıkarıp Oğuzhan Aksoy'u sürdü ama aradığı golü bulamadı.

Maçta Bursaspor'dan Barış Gök, Soner Aydoğdu ve Lewis Baker, Sivasspor'dan Cihat Çelik sarı kart gördü. Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, Sivasspor'unki Çağdaş Çavuş.

BURSASPOR LİDER Mİ?

Evet. Bursaspor bu galibiyetle puanını 35'e çıkardı ve 33 puanda bulunan Kayserispor'u geride bırakarak liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Sivasspor 13 puanda kaldı.

BURSASPOR VE SİVASSPOR'UN SIRADAKİ MAÇI NE?

Ligin 16. haftasında Bursaspor, Vanspor FK deplasmanına gidecek; Sivasspor ise kendi sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak.