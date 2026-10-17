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Sarıyer, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı; Eskiköy 2 puan bıraktıklarını söyledi.

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Sarıyer, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı; Eskiköy 2 puan bıraktıklarını söyledi.
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Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sarıyer deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik Direktör Umut Eskiköy, kazanmaları gereken maçta iptal olan 2 golü bulunduğunu ve burada 2 puan bıraktıklarını söyledi.

Sarıyer Teknik Direktör Umut Eskiköy, güzel bir maç olduğunu belirterek, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Bugün iptal olan 2 golümüz var. İkinci pozisyonda da top dışarı çıkmadı. Bugün burada 2 puan bıraktık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sarıyer deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıyer Teknik Direktör Umut Eskiköy, "Güzel bir maç oldu. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bugün iptal olan 2 golümüz var. İkinci pozisyonda da top dışarı çıkmadı. Bugün burada 2 puan bıraktık. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çalışacağız ve toparlanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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