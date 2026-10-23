Sivasspor yarın deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacak, 6 oyuncunun tedavisi sürüyor

Sivasspor yarın deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacak, 6 oyuncunun tedavisi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak. Sivasspor 13, Ümraniyespor 10 puanda bulunurken Sivasspor'da 6 oyuncunun tedavisi sürüyor.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda, saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yücel Büyük yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekipte Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin tedavilerine devam ediliyor.
Sivas temsilcisi, 11 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.
Ümraniyespor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgiyle hanesine 10 puan yazdırdı.