Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivasspor yarın deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacak, 6 oyuncunun tedavisi sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak. Sivasspor 13, Ümraniyespor 10 puanda bulunurken Sivasspor'da 6 oyuncunun tedavisi sürüyor.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile mücadele edecek.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda, saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yücel Büyük yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Amilton, Appindangoye, Süleyman Özdamar, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli'nin tedavilerine devam ediliyor.

Sivas temsilcisi, 11 haftada 2 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda 13 puan topladı.

Ümraniyespor ise 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgiyle hanesine 10 puan yazdırdı.

Kaynak: AA
Yemek yiyen kediye taşla vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Yemek yiyen kediye taşla vurdu! Yoluna aynı şekilde devam etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı
Brown'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği

Galatasaray derbisi öncesi radikal karar!
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia

Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'i zora sokacak iddia
Trump’tan LeBron James’e ulusal marş tepkisi: Özür dilemeli

Bu görüntü Trump'ı çileden çıkarttı
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum