Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivasspor, 1 Kasım'da Boluspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldı; karşılaşma 1 Kasım Pazar 13.30'da oynanacak.

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerine çalıştı.

Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı

4 can alan felaketi bu sözlerle anlattı: Hayatımda böylesini görmedim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melania Trump: Rusya ile Ukrayna arasında bölgesel ateşkes başladı

Trump'ın eşi açıkladı: Ateşkes başladı
Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor

Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu
Akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14'üncü Leo'nun son durumu belli oldu! Ek tedaviye gerek yok

Akciğer kanseri ameliyatı olmuştu! Papa 14. Leo'dan yeni haber
Sofyan Amrabat'a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna

Ülkesinde kaos çıkarttı: Çeneni kapat ve oyununu oyna
Eskişehir'de ilginç takas! 100 bin liralık otomobilini 100 kilo sucukla takas etti

Yok böyle takas! 100 kilo sucuk verip anahtarı cebine koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası emekli zammında yeni hesap! Refah payı da masada

Emekli zammında yeni hesap! İşte konuşulan rakam