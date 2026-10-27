Sivasspor, 1 Kasım'da Boluspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı

Sivasspor, 1 Kasım'da Boluspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldı; karşılaşma 1 Kasım Pazar 13.30'da oynanacak.
Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Ziya Erdal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanın devamında taktik organizasyonlar üzerine çalıştı.
Ekenler Beton Sivasspor ile Boluspor, 1 Kasım Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA