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Zafer Görgen Muğlalı. Çaykur Rizespor'un kalecisi 21 Haziran 2000'de Muğla'da doğdu, top oynamaya da yine orada, Milas'ın kulübü Yeni Milasspor'un altyapısında başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım 2026 akşamı Diyarbakır'da oynanan Amedspor-Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de başlayan Görgen, Ali Sowe'nin iki golüyle 2-0 biten karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

ZAFER GÖRGEN NERELİ?

Zafer Görgen Muğla doğumlu; Türkiye Futbol Federasyonu'nun oyuncu kaydında doğum yeri olarak Muğla yazıyor. Altyapıdaki ilk takımı, 2013-2014 sezonunu geçirdiği Yeni Milasspor'du.

ZAFER GÖRGEN KİMDİR?

Zafer Görgen, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da oynayan Türk kaleci. Milas'tan sonra 2014'te Manisaspor'un altyapısına geçti ve dört yıl orada kaldıktan sonra 2018-2019 sezonunda aynı kulüpte profesyonel oldu.

31 Ocak 2019'da Çaykur Rizespor ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'deki ilk maçına 9 Kasım 2019'da çıktı; Rizespor o gün Antalyaspor'u 1-0 yendi.

ZAFER GÖRGEN AMEDSPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Zafer Görgen, Amedspor karşısında üç kez gol pozisyonunu önledi. 21. dakikada Dia Saba'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutu son anda kornere gönderdi, 60. dakikada yine Dia Saba'nın sol ayakla vurduğu sert şutu çıkardı. 76. dakikada Umut Meraş'ın ceza sahası dışından vuruşunu da kornere çeldi.

Maçta sarı kart da gören Görgen'in takımı bu galibiyetle puanını 17'ye çıkardı ve yenilmezlik serisini üç maça taşıdı. Rizespor 13. haftada evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

ZAFER GÖRGEN KAÇ YAŞINDA?

Zafer Görgen 26 yaşında; 21 Haziran 2000 doğumlu.

ZAFER GÖRGEN HANGİ TAKIMDA?

Zafer Görgen Çaykur Rizespor'da oynuyor ve federasyon kaydına göre kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar sürüyor.

ZAFER GÖRGEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Zafer Görgen profesyonel kariyerinde Manisaspor ve Çaykur Rizespor formalarını giydi. Rizespor onu iki kez Bandırmaspor'a kiraladı; 2024-2025 sezonunu TFF 1. Lig'de bu takımda geçirdi. 2025-2026 sezonunda kiralık olarak Gaziantep FK'de oynadı, ardından Rizespor'a döndü.