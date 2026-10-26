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Ç. Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, Ç. Rizespor Trabzonspor maçı bugün mü?

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Ç. Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, Ç. Rizespor Trabzonspor maçı bugün mü?
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Trendyol Süper Lig’de 9. hafta, Karadeniz derbisiyle heyecanını artırıyor. Çaykur Rizespor ile Trabzonspor’un karşılaşacağı mücadele öncesinde futbolseverler “Ç. Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman?”, “saat kaçta?” ve “bugün mü?” sorularına yanıt arıyor.

Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Rize’deki Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. İşte karşılaşmanın tarihi, saati ve stadına dair tüm detaylar.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet. Çaykur Rizespor ile Trabzonspor bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Trendyol Süper Lig’in 9. haftası programında yer alıyor.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanalda yer alıyor. Karşılaşma şifresiz değil; maçı izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Rize’deki Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

PAZARTESİ AKŞAMI SÜPER LİG’DE YOĞUN PROGRAM

Süper Lig’de 9. hafta, pazartesi akşamı oynanacak üç karşılaşmayla tamamlanacak. Saat 19.00’da Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçıyla aynı saatte Beşiktaş – Başakşehir karşılaşması oynanacak. Haftanın kapanış maçında ise saat 21.30’da Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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