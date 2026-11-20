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Amedspor Çaykur Rizespor maçı, yarın, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 16.00'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesi beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak; karşılaşma Digiturk'te 78. kanal ve internet üzerinden TOD platformu aracılığıyla izlenebilecek. Amedspor maçı ne zaman, Amedspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi ve nerede oynanacak soruları maç öncesinde en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İşte Amedspor Çaykur Rizespor maçının yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor'un Trendyol Süper Lig 12. haftadaki maçı yarın, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Diyarbakır temsilcisi bu hafta kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor Çaykur Rizespor maçı 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig 12. haftanın cumartesi programında yer alıyor.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır'daki mücadele Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Cumartesi gününün öğleden sonra oynanacak maçları arasında yer alan karşılaşma, futbolseverleri erken saatlerde ekran başına toplayacak.

Başlama saatinde ya da yayın programında değişiklik yapılması ihtimaline karşı maç öncesinde resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 2, Digiturk'te 78. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşmayı internetten takip etmek isteyen futbolseverler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden maçı cep telefonu, tablet, bilgisayar veya akıllı televizyondan canlı izleyebilecek.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi faydalı olacak.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Amedspor Çaykur Rizespor maçı şifresiz yayınlanmayacak. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Amedspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak. Kırmızı-yeşilli ekip, taraftarının coşkulu desteğini arkasına alarak Karadeniz temsilcisi karşısında üstünlük kurmayı hedefliyor.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Amedspor, Süper Lig'deki ilk sezonunda iç saha maçlarını puan kazanmak için en önemli fırsat olarak görüyor ve Çaykur Rizespor karşısında da taraftarı önünde galibiyet arıyor. Çaykur Rizespor ise Diyarbakır deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ligdeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Milli aranın ardından iki takımın da yeniden sahaya çıkacağı mücadelenin çekişmeli geçmesi bekleniyor.