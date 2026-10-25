Trabzonspor Rizespor CANLI İZLE! Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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Trendyol Süper Lig'de Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Trabzonspor Rizespor canlı izle, Trabzonspor Rizespor maçı hangi kanalda ve Trabzonspor Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati. Trabzonspor Rizespor canlı, şifresiz izle!

TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun abonelik seçeneklerinden yararlanabilecek.

TRABZONSPOR RİZESPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor Rizespor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmayı beIN SPORTS 1 üzerinden takip edebilecek. Dijital ortamda izlemek isteyenler, yayın platformlarının sunduğu abonelik seçeneklerini kontrol edebilir.

TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor Rizespor karşılaşması beIN SPORTS 1 üzerinden yayınlanacak. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenlerin yayın platformlarının abonelik ve erişim koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.

TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Karadeniz derbisi, Rize'de bulunan Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. Çaykur Rizespor'un ev sahipliği yapacağı mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.