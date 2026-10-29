Çaykur Rizespor kaptanı Antalyalı, Kocaelispor deplasmanını çıkış maçı olarak görüyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kaptanı Taylan Antalyalı, maçı kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulunan yeşil-mavili takımın orta saha oyuncusu, bu sezon iç saha maçlarına istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Oyun anlamında zaman zaman iyi işler yapmalarına rağmen bunu sonuca yansıtamadıklarını dile getiren deneyimli futbolcu, "Trabzonspor maçının bizim için, şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk, bunun farkındaydık. Özellikle ilk yarı iyi de başladığımızı düşünüyorum. Oyun olarak, skor olarak da istediğimizi aldık aslında ama 8 dakikada yediğimiz 3 golü kendimize de açıklamakta zorlanıyoruz açıkçası. Tabii ki ders çıkaracağız. Bunların hepsi bir tecrübe olacak bizim için. Umarım bu hafta Kocaelispor maçıyla bir çıkış yakalarız. Bunu hem deplasmanda hem de iç sahaya yansıtıp bir seri yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Trabzonspor maçındaki hakem kararlarını değerlendiren Taylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bazı pozisyonları ben yakından görebiliyorum, bazılarını uzaktan tam kestiremiyorum. Konuşuyoruz ama saha içinde bir çarpışma olduğunu, özellikle Fabinho'nun pozisyonunda bir çarpışma olduğunu söylenmişti ama daha sonradan izlediğimde çok net bir ikinci sarı kart olduğunu görüyoruz. Penaltı pozisyonunda da aslında o süre oyundan çıkmıştım. Kenarda da penaltı diye görmüştük. Bilmiyorum el neye göre değerlendiriliyor, neye karar verdi orada. Daha sonra izlediğimde de pozisyonun bir açısı yoktu ve ekrana verilmemiş herhalde. Burada bir hakkımızın yendiğini düşünüyoruz tabii. Biz futbolcular olarak daha çok saha içinde kalmayı performansımıza, oyuna odaklanmayı düşünüyoruz."

Taylan Antalyalı, takım olarak hakem ve saha dışı etkenlerle uğraşmak istemediklerini dile getirerek, "Ne yazık ki özellikle kırmızı kart pozisyonu maçın seyrini değiştirebilirdi çok net bir şekilde. Bariz bir hata olduğunu düşünüyorum. Tabii hakemi konuşmaktan ziyade kendimizin de ne yaptığı, yanlışlarımızı, düzeltmemiz gereken durumlar var. Onların üzerinde duracağız biz. " ifadelerini kullandı.

Trabzonspor maçı sonrasındaki iki günlük sürenin çok kolay geçmediğine işaret eden Taylan, "Oyunumuzun karşılığını aldığımızı düşünmüyoruz. Tabii bu da bir hayal kırıklığı yaratıyor ama çok uzun bir süre yok. Cumartesi günü başka bir maç var. Başka bir hedef, başka bir 3 puan. Bir an önce ona odaklanmamız lazım ki daha da toparlandığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Taylan Antalyalı, takım için her maçın zor ve ciddi olduğunun altını çizerek, "Kocaelispor maçı da bunlardan biri. Hedeflerimiz var. Bu hedef doğrultusunda da çok önemli bir maça gidiyoruz. Zor bir deplasman. Rakibimize de saygı duyuyoruz ama sahada gerekli mücadeleyi, gerekli oyunu gösterip artık sonuçlar almaya başlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA