Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray ile Samsunspor arasında bugün oynanacak Trendyol Süper Lig 12. hafta maçının VAR hakemi Erkan Engin oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Atama açıklandıktan sonra Galatasaray cephesinden tepki geldi: kulüp, Engin'in ekim ayında VAR'da oturduğu Gençlerbirliği maçındaki bir pozisyonu hatırlattı.

ERKAN ENGİN KİMDİR?

Erkan Engin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Video Yardımcı Hakem (VAR) klasmanındaki hakemlerinden biri. Süper Lig ve 1. Lig maçlarında hem VAR hem AVAR olarak görevlendiriliyor. Galatasaray maçlarındaki atamaları bu sezon ikinci kez tartışma konusu oldu.

ERKAN ENGİN HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Erkan Engin, bu sezon sahada değil VAR odasında görev yapıyor. TFF'nin hakem kartına göre son haftalardaki görevleri şöyle: 17 Ekim'de Gençlerbirliği-Galatasaray (0-1), 26 Ekim'de Çaykur Rizespor- Trabzonspor (3-4), 1 Kasım'da Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor (5-1) ve 6 Kasım'da Gaziantep FK-Kasımpaşa (0-2) maçlarında VAR'daydı.

Aynı dönemde Göztepe-Arca Çorum FK (2-0) ve Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler (2-2) maçlarında AVAR olarak çalıştı. Trendyol 1. Lig'de de görev alıyor; 8 Kasım'daki Mardin 1969 Spor-Batman Petrol Spor (1-1) maçı, Galatasaray-Samsunspor öncesindeki son görevi. TFF kayıtlarında adına toplam 642 görev görünüyor.

ERKAN ENGİN HANGİ BÖLGENİN HAKEMİ?

Erkan Engin, TFF kayıtlarında Sakarya bölgesine bağlı hakem olarak görünüyor. Klasmanı Video Yardımcı Hakem.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Maçın orta hakemi Ali Şansalan. Yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Osman Gökhan Bilir yapacak, dördüncü hakem Fatih Tokail. VAR'da Erkan Engin'in yanında AVAR olarak Suat Güz oturacak.

ERKAN ENGİN'İN ATAMASI İÇİN GALATASARAY NE DEDİ?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Gençlerbirliği maçında çok net gördükleri bir penaltı pozisyonunda VAR hakemi Engin'in orta hakemi uyarmadığını söyledi. Güneş, "aynı Erkan Engin'i Samsunspor maçımıza da atamışlar" diyerek bu ısrarın nedenini sordu.

Güneş ayrıca Kocaelispor-Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi atandığını, Galatasaray'ın iç saha maçına ise bu sezon ilk kez yabancı VAR verilmediğini söyledi. Galatasaray, 17 Ekim'de de Engin'in Gençlerbirliği maçındaki VAR atamasına tepki göstermişti.