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Ç. Rizespor Trabzonspor maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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Ç. Rizespor Trabzonspor maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı öncesinde karşılaşmayı yönetecek hakem de belli oldu. Karadeniz derbisinde hakem kararlarının sonuca etkisini yakından takip eden futbolseverler, “Ç. Rizespor Trabzonspor maçının hakemi kim?” ve “maçı kim yönetecek?” sorularına yanıt arıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun açıkladığı görevlendirmeye göre Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. FIFA kokartlı hakem, bugün saat 19.00’da başlayacak mücadelede görev yapacak. İşte Karadeniz derbisinin hakemine dair bilinenler.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Görevlendirme, TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 9. hafta hakem atamaları kapsamında duyuruldu.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler, Türkiye’nin FIFA kokartlı üst klasman hakemlerinden biri. Deneyimli hakem, Süper Lig’in yanı sıra UEFA organizasyonlarında da görev alıyor ve Türk futbolunun önemli maçlarında sıkça düdük çalıyor.

SÜPER LİG 9. HAFTANIN HAKEMLERİ

Merkez Hakem Kurulu’nun açıkladığı listeye göre 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak Beşiktaş – Başakşehir maçında Ümit Öztürk, saat 21.30’daki Galatasaray – Fenerbahçe derbisinde ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Haftanın diğer karşılaşmalarında ise Alanyaspor – Kocaelispor maçında Ali Şansalan, Eyüpspor – Kasımpaşa maçında Alper Akarsu, Gaziantep FK – Erzurumspor FK maçında Melek Dakan, Samsunspor – Amed Sportif Faaliyetler maçında Kadir Sağlam, Konyaspor – Gençlerbirliği maçında Oğuzhan Çakır, Göztepe – Çorum FK maçında ise Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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