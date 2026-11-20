Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor'u yarın Diyarbakır'da ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde çalışan takım, yarın saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda Rizespor'u ağırlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Atletik koşu çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular, pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda yapılacak.
Kaynak: AA