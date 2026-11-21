Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi. Ali Sowe'un 19 ve 54. dakikalarda attığı gollerle Çaykur Rizespor üç puanı alırken Amed Sportif Faaliyetler sahasında kaybetti.
STAT: Diyarbakır
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Süleyman Özay
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Lafont - Mehmet Yeşil, David Bates, Krasniqi (Dk. 46 Amadou Cisse),Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 64 Gökhan Gül), Dia Saba, Rayan Lutin (Dk. 64 Mohamed Khalil), Yira Sor (Dk. 80 Berk Kızıldemir) Gift Orban
ÇAYKUR RİZESPOR: Zafer Görgen - Attila Mocsi, Bakayoko, Zakariya Ariss (Dk. 79 Umut Erdem), Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk. 73 Moussa Diakite), Mebude (Dk. 63 Emrecan Bulut), Olawoyin, Laçi (Dk. 79 Sagnan) Ahmed Kutucu (Dk. 73 Doicaru), Ali Sowe
GOLLER: Dk. 19 ve Dk. 54 Ali Sowe (Çaykur Rizespor )
SARI KARTLAR: Umut Meraş, Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler) - Zafer Görgen, Ahmed Kutucu, Mebude, Olawoyin, Emrecan Bulut(Çaykur Rizespor )
Süper Lig'in 12'nci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildi.
11'inci dakikada Çaykur Rizespor'da Laçi'nin pasıyla topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunda kaleci Lafont, köşeye giden topu çelmeyi başardı.
19'uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Taylan'ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Ali Sowe, dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
21'inci dakikada Dia Saba'nın ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Zafer, topu son anda kornere çeldi.
33'üncü dakikada Dia Saba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Orban'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.
54'üncü dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkarttı. Laçi'nin pasında kaleci Lafont'un açıldığını gören Ali Sowe'un vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.
60'ıncı dakikada Dia Saba'nın uzak mesafeden sol ayağıyla çektiği sert şutta kaleci Zafer gole izin vermedi.
76'ncı dakikada Umut Meraş'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Zafer topou kornere tokatladı.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca maç Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.