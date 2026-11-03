Serhat Öztaşdelen kimdir? Serhat Öztaşdelen kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kocaelispor, Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'la berabere kaldı ve Kocaeli Gazetesi 1 Kasım 2026'daki haberine "Rizespor'u Serhat Öztaşdelen durdurdu" başlığını attı. Yeşil-siyahlıların kalesini bu sezon 21 yaşındaki bu genç kaleci koruyor.

Süper Lig'deki ikinci sezonu.

SERHAT ÖZTAŞDELEN BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Serhat Öztaşdelen, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 10 maça çıktı ve 900 dakika sahada kaldı. Bu maçlarda kalesinde 9 gol gördü; 4 maçı gol yemeden bitirirken toplam 32 kurtarış yaptı. Kocaelispor'un ligdeki sıradaki maçı deplasmanda Eyüpspor'la.

SERHAT ÖZTAŞDELEN KİMDİR?

Serhat Öztaşdelen, Kocaelispor'da forma giyen 1,88 boyunda bir Türk kaleci. Altınordu altyapısında yetişti, 23 Temmuz 2025'te İzmir ekibinden Kocaelispor'a geldi ve Kocaelispor bu transfer için 124 bin euro bonservis ödedi.

Mayıs 2026'da konuştuğunda henüz bir şey başarmadığını, önünde uzun bir yol olduğunu ve bunun için çok çalışması gerektiğini söyledi. "Umarım uzun yıllar bu kaleyi korurum" dedi. Temmuz 2026'daki hazırlık kampında da kendisine duyulan güvenin farkında olduğunu anlattı.

SERHAT ÖZTAŞDELEN KAÇ YAŞINDA?

Serhat Öztaşdelen 21 yaşında. 9 Aralık 2004'te doğan kaleci, bir ay sonra 22'sine girecek.

SERHAT ÖZTAŞDELEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Serhat Öztaşdelen'in profesyonel kariyerinde şimdilik iki kulüp var. Şubat 2021'den Temmuz 2025'e kadar Altınordu kadrosundaydı.

Kocaelispor'daki ilk sezonunun son 7 maçında kalede o vardı ve 12 Nisan 2026'da RAMS Park'ta Galatasaray'la 1-1 biten maçta eldivenleri o giydi.

SERHAT ÖZTAŞDELEN'İ BEŞİKTAŞ İSTEDİ Mİ?

Serhat Öztaşdelen'i Haziran 2026'da Beşiktaş istedi ve Fotomaç, siyah-beyazlı kulübün oyuncu için 5 milyon euro bonservisi kabul ettiğini yazdı. Transfer olmadı. Öztaşdelen yeni sezona yine Kocaelispor formasıyla başladı.