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Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı

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Erzurumspor FK, Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı
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Erzurumspor FK, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda pas, koşu ve taktik çalışmaları yapılırken, Başkan Ahmet Dal da idmanı izledi.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, koşu ve taktik çalışmarı yaptı.

Kulüp Başkanı Ahmet Dal da idmanı takip etti.

Mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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