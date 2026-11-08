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Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yi 2-1 yenerek bu sezon iç sahada ilk kez kazandı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-1 yendi. Sowe'un 31 ve 66. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzanan Rizespor, bu sezon iç sahada ilk kez kazandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi

Çaykur Rizespor : Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Diakite (Dk. 63 Taylan Antalyalı), Mebude (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç), Olawoyin, Laçi (Dk. 87 Varesanovic), Ahmed Kutucu (Dk. 63 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 90+1 Mustafa Coşkun Tosun)

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Ebosele (Dk. 77 Mustafa Fettahoğlu), Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mujakic, Giorbelidze (Dk. 90+1 Mustafa Yumlu), Kerk (Dk. 76 Eren Tozlu), Baiye, Owusu (Dk. 90+1 Sefa Akgün), Cardoso (Dk. 77 Rodriguez), Diabate

Goller: Dk. 31 ve 66 Sowe (Çaykur Rizespor ), Dk. 37 Diabate (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Kerk, Dk. 45+1 Cardoso, Dk. 90+2 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-1 yendi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor, bu sezon iç sahada ilk kez kazandı.

49. dakikada ceza sahasının sağ çaprazındaki Laçi'nin ortasında kale önündeki Ariss'in kafa vuruşunda, top auta çıktı.

51. dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında Cardoso, kaleci Zafer Görgen ile karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun vuruşunda, Zafer Görgen gole izin vermedi.

57. dakikada Mithat Pala'nın ortasında Laçi, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Olawoyin'e gönderdi. Olawoyin'in sert şutunda, top auta gitti.

66. dakikada ev sahibi ekip ikinci golünü kaydetti. Mebude'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sowe, savunmadan sıyrılarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

76. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Owusu'nun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gerxhali'nun şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında, Rodriguez'in ortasında ceza alanındaki Eren Tozlu topa kafayı vurdu. Savunmadan seken meşin yuvarlağı kaleci Zafer Görgen kontrol ederek, gole izin vermedi.

Çaykur Rizespor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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