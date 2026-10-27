Ernest Muçi kimdir? Ernest Muçi Trabzonspor'a kaç euroya geldi?

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İki dakika, iki pas. Trabzonspor'un Rize'de 4-3 kazandığı maçta ikinci yarının başında skoru eşitleyen iki golün ortak adı Ernest Muçi oldu. Arnavut oyuncu 49. dakikada Melih Kabasakal'a, 51. dakikada Aral Şimşir'e gol pasını verdi; Gennaro Borrelli'nin ilk yarıdaki iki golüyle 2-0 öne geçen Çaykur Rizespor'un üstünlüğü böylece yedi dakika içinde bitti.

Süper Lig'in 9. haftasındaki maçı Franculino Dju'nun iki golü belirledi. Trabzonspor puanını 19'a çıkardı.

ERNEST MUÇİ RİZESPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Ernest Muçi, Çaykur Rizespor maçında iki asist yaptı ve Trabzonspor'un 2-0'dan dönüşünü başlatan iki golü hazırladı. Maça ilk 11'de başlayan Muçi, iki pası da sağ kanattan verdi. Önce Melih Kabasakal farkı bire indirdi, iki dakika sonra Aral Şimşir eşitliği getirdi.

Çaykur Didi Stadı'ndaki maçın kalanı da hareketliydi: Franculino 57. dakikada Trabzonspor'u öne geçirdi, Qazim Laçi skoru 3-3'e taşıdı ve 83. dakikada Franculino'nun ikinci golü galibiyeti getirdi.

ERNEST MUÇİ KİMDİR?

Ernest Muçi, Trabzonspor'da oynayan Arnavut futbolcu. Asıl mevkisi 10 numara, gerektiğinde sol kanatta ya da forvette de oynuyor. Arnavutluk A Milli Takımı'nda da forma giydi.

Türkiye'ye Şubat 2024'te Beşiktaş transferiyle geldi. 2025-26 sezonunu Trabzonspor'da kiralık geçirdi, Mayıs 2026'da bonservisi Trabzonspor'a geçti.

ERNEST MUÇİ KAÇ YAŞINDA?

Ernest Muçi 25 yaşında. 19 Mart 2001'de doğdu.

ERNEST MUÇİ NERELİ?

Ernest Muçi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da doğdu. Futbola Dinamo Tiran'ın altyapısında başladı.

ERNEST MUÇİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ernest Muçi profesyonel kariyerinde Tirana, Legia Varşova, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını giydi. Tirana'da 2018-2021 arasında oynadı ve 2019-2020 sezonunda Arnavutluk liginde şampiyon oldu. 2021'de Polonya'ya giden Muçi, Legia Varşova ile Polonya Ligi, Polonya Kupası ve Polonya Süper Kupası kazandı.

Beşiktaş, oyuncuyu Şubat 2024'te yaklaşık 10 milyon euro bedelle kadrosuna kattı. Muçi siyah-beyazlı formayla Türkiye Kupası ve Süper Kupa kaldırdı. Kiralık gittiği Trabzonspor'da 2025-26 sezonunda 26 lig maçına çıktı ve 11 gol attı.

ERNEST MUÇİ TRABZONSPOR'A KAÇ EUROYA GELDİ?

Ernest Muçi'nin bonservisi için Trabzonspor, Beşiktaş'a 8,5 milyon euro artı KDV ödüyor. Kulüp, sezon başında 1 milyon euro kiralama bedeliyle aldığı oyuncu için satın alma opsiyonunu Mayıs 2026'da kullandı. Bedel 8 taksitte ödenecek.

Muçi ile 5 Haziran 2026'da 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.