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Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Çaykur Rizespor'un golünü 31. dakikada Sowe atarken, Erzurumspor FK 37. dakikada Diabate ile eşitliği sağladı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi

Çaykur Rizespor : Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Diakite, Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed Kutucu, Sowe

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Ebosele, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mujakic, Giorbelidze, Kerk, Baiye, Owusu, Cardoso, Diabate

Goller: Dk. 31 Sowe (Çaykur Rizespor ), Dk. 37 Diabate (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Kerk, Dk. 45+1 Cardoso (Erzurumspor FK)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Çaykur Rizespor- Erzurumspor FK maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

16. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Laçi'nin pasında ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna uzanarak gole izin vermedi.

22. dakikada Mebude'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Bu bölgedeki Ariss'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

31. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Olawoyin'in pasında ceza alanında topu kontrol eden Sowe, altıpas önünden meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırttı. Top, filelerle buluştu: 1-0.

37. dakikada Erzurumspor FK skora denge getirdi. Konuk ekibin atağında Kerk'in pasında Diabate, ceza alanında kaleci Zafer Görgen ile karşı karşıya kaldı. Diabate, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA
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