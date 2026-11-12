Gedson Fernandes kimdir? Trabzonspor'un istediği Gedson Fernandes hangi takımlarda oynadı?

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Beşiktaş, 2025 yazında Gedson Fernandes'i 20 milyon 779 bin 220 euro bonservisle Spartak Moskova'ya sattı. Rusya'daki ikinci sezonunu oynayan Portekizli orta sahanın adı şimdi Trabzonspor'la birlikte geçiyor: bordo-mavili kulüp, ara transfer döneminde orta saha için listesine aldığı isimler arasında 27 yaşındaki oyuncuya da yer verdi.

İki kulüpten henüz resmi açıklama yok.

GEDSON FERNANDES TRABZONSPOR'A GELECEK Mİ?

Gedson Fernandes'in Trabzonspor'a transferi için kulüpler arasında imzalanmış bir anlaşma yok; Trabzonspor yönetimi Spartak Moskova ile ilk temasını kurdu. Teknik direktör Thomas Reis transfere onay verdi. Kulüp, işi ocak ayında açılacak ara transfer döneminden önce bitirmek istiyor.

Oyuncu da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor ve Spartak yönetimine takımdan ayrılmak istediğini iletti. Rus kulübüyle sözleşmesi Haziran 2029'a kadar sürüyor. Gedson bu sezon Spartak formasıyla 16 maça çıktı, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

GEDSON FERNANDES KİMDİR?

Gedson Fernandes, Spartak Moskova'da oynayan Portekizli orta saha oyuncusu. Tam adı Gedson Carvalho Fernandes. Merkez orta sahada oynuyor, gerektiğinde sağ kanata da geçiyor.

Futbola 2008'de Portekiz'de SC Frielas'ta başladı, bir yıl sonra Benfica altyapısına geçti. Benfica B ile ilk profesyonel maçına 11 Şubat 2017'de Desportivo das Aves karşısında çıktı.

GEDSON FERNANDES KAÇ YAŞINDA?

Gedson Fernandes 27 yaşında. 9 Ocak 1999'da doğdu.

GEDSON FERNANDES NERELİ?

Gedson Fernandes, São Tomé ve Prens Adaları'nda doğdu. Ailesi o küçükken Portekiz'e taşındı; futbolculuk kariyerini Portekiz'de yaptı ve milli takım tercihini de Portekiz'den yana kullandı.

GEDSON FERNANDES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gedson Fernandes, 2018'de Benfica A takımına yükseldi ve ilk sezonunda Portekiz Ligi'ni kazanan kadroda yer aldı. O sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'ye İstanbul'da gol attı.

Ocak 2020'de kiralık olarak Tottenham Hotspur'a gitti ve İngiltere'de 14 resmi maça çıktı. Benfica onu 2021'de geri çağırıp sezonun kalanı için Galatasaray'a kiraladı. 2021-22 sezonunu da kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçirdi.

Beşiktaş, 3 Şubat 2022'de Gedson ile anlaştığını açıkladı. Yabancı oyuncu kuralı yüzünden sözleşmesi 1 Temmuz 2022'de başladı. Siyah-beyazlılar ilk aşamada oyuncunun haklarının yüzde 50'sini Benfica'dan 6 milyon euroya aldı. Gedson Beşiktaş formasıyla 131 maçta 18 gol attı, 16 asist yaptı.

GEDSON FERNANDES SPARTAK MOSKOVA'YA KAÇ PARAYA GİTTİ?

Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya bonservis bedeli 20 milyon 779 bin 220 euro oldu. Beşiktaş bu rakamı 31 Temmuz 2025'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Anlaşmada en fazla 7 milyon 272 bin 729 euroluk şarta bağlı ödeme de vardı.

Beşiktaş, satıştan kısa süre önce oyuncunun kalan yüzde 50'lik hakkını Benfica'dan 10 milyon euroya almıştı. Gedson Rus kulübüyle dört yıllık sözleşme imzaladı.

GEDSON FERNANDES MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Gedson Fernandes, Portekiz A Milli Takımı'nda 2 maça çıktı. Alt yaş takımlarında daha uzun süre oynadı ve 2016'da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Portekiz kadrosunun as oyuncularından biriydi.