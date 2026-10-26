Melih Kabasakal kimdir? Rize'de Trabzonspor'un geri dönüşünü başlatan golü attı

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Çaykur Rizespor, 26 Ekim 2026 akşamı Trabzonspor'u ilk yarıda 2-0 geride bırakmıştı. İkinci yarıda konuk takımda skoru ilk değiştiren isim, profesyonel kariyerinde 200'ü aşkın maçta yalnız 6 gol atan ön libero Melih Kabasakal oldu.

Gol 49. dakikada geldi. İki dakika sonra eşitlik de geldi.

MELİH KABASAKAL RİZESPOR'A KAÇINCI DAKİKADA GOL ATTI?

Melih Kabasakal, Çaykur Rizespor'a 49. dakikada Ernest Muçi'nin pasıyla gol attı ve farkı bire indirdi. Gennaro Borrelli'nin ilk yarıdaki iki golüyle öne geçen ev sahibine karşı Trabzonspor'un ilk golüydü bu.

51. dakikada yine Muçi'nin pasında Aral Şimşir skoru 2-2'ye getirdi. Franculino'nun iki golü ve arada Qazim Laçi'nin eşitlik golüyle yedi golün atıldığı maçı Trabzonspor 4-3 kazandı.

MELİH KABASAKAL KİMDİR?

Melih Kabasakal, Trabzonspor'da ön libero oynayan Türk futbolcu. 1,78 boyundaki oyuncu, bu sezonun başında Gaziantep Fk'dan 422 bin euro bonservisle bordo-mavili takıma geldi.

Trabzonspor onun için yeni bir kulüp sayılmaz. Samsunspor altyapısından 2014'te Trabzonspor altyapısına geçen Kabasakal, profesyonel kariyerine de 2016'da bu takımda başladı. Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği 19 Eylül 2026 maçından sonra, takımın lige iyi başlamadığını ve bu galibiyetle iddialı olduklarını göstermeleri gerektiğini söylemişti.

MELİH KABASAKAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Melih Kabasakal, Trabzonspor'daki ilk döneminde A takımda 7 lig maçına çıktı, kiralık olarak Sarıyer (2016-2017) ve 1461 Trabzon (2017-2018) formalarını giydi. 2018-2020 arasında Esenler Erokspor'da oynadı.

2020'de İstanbulspor'a geçti. Burada 96 lig maçında 5 gol attı ve takımın 2021-2022 sezonunda 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkan kadrosundaydı. 2023-2025 arasında Eyüpspor'da 73 lig maçına çıkan oyuncu, 28 Ağustos 2025'te Gaziantep FK ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziantep'te bir sezon kaldı.

MELİH KABASAKAL MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Melih Kabasakal, A Milli Takım'a ilk kez Eylül 2026'da çağrıldı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın 18 Eylül'de açıkladığı 29 kişilik aday kadroda yer aldı; Türkiye o kampta UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacaktı. Kabasakal ay sonunda ilk A milli maçına çıktı. Daha önce yalnız U16 Milli Takımı'nda forma giymişti.

MELİH KABASAKAL KAÇ YAŞINDA?

Melih Kabasakal 30 yaşında. 18 Şubat 1996'da doğdu.

MELİH KABASAKAL NERELİ?

Melih Kabasakal Sinoplu. Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu, futbola da 2007'de ilçenin kulübü Boyabat Çeltikspor'da başladı.