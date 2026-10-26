Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Melih Kabasakal kimdir? Rize'de Trabzonspor'un geri dönüşünü başlatan golü attı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melih Kabasakal kimdir? Rize'de Trabzonspor'un geri dönüşünü başlatan golü attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 geriden gelip 4-3 kazandığı maçta skoru ilk değiştiren golü Melih Kabasakal attı. Peki Melih Kabasakal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bu sezon Gaziantep FK'dan Trabzonspor'a dönen 30 yaşındaki ön libero, eylülde ilk kez A Milli Takım'a çağrılmıştı.

Çaykur Rizespor, 26 Ekim 2026 akşamı Trabzonspor'u ilk yarıda 2-0 geride bırakmıştı. İkinci yarıda konuk takımda skoru ilk değiştiren isim, profesyonel kariyerinde 200'ü aşkın maçta yalnız 6 gol atan ön libero Melih Kabasakal oldu.

Gol 49. dakikada geldi. İki dakika sonra eşitlik de geldi.

MELİH KABASAKAL RİZESPOR'A KAÇINCI DAKİKADA GOL ATTI?

Melih Kabasakal, Çaykur Rizespor'a 49. dakikada Ernest Muçi'nin pasıyla gol attı ve farkı bire indirdi. Gennaro Borrelli'nin ilk yarıdaki iki golüyle öne geçen ev sahibine karşı Trabzonspor'un ilk golüydü bu.

51. dakikada yine Muçi'nin pasında Aral Şimşir skoru 2-2'ye getirdi. Franculino'nun iki golü ve arada Qazim Laçi'nin eşitlik golüyle yedi golün atıldığı maçı Trabzonspor 4-3 kazandı.

MELİH KABASAKAL KİMDİR?

Melih Kabasakal, Trabzonspor'da ön libero oynayan Türk futbolcu. 1,78 boyundaki oyuncu, bu sezonun başında Gaziantep Fk'dan 422 bin euro bonservisle bordo-mavili takıma geldi.

Trabzonspor onun için yeni bir kulüp sayılmaz. Samsunspor altyapısından 2014'te Trabzonspor altyapısına geçen Kabasakal, profesyonel kariyerine de 2016'da bu takımda başladı. Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği 19 Eylül 2026 maçından sonra, takımın lige iyi başlamadığını ve bu galibiyetle iddialı olduklarını göstermeleri gerektiğini söylemişti.

MELİH KABASAKAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Melih Kabasakal, Trabzonspor'daki ilk döneminde A takımda 7 lig maçına çıktı, kiralık olarak Sarıyer (2016-2017) ve 1461 Trabzon (2017-2018) formalarını giydi. 2018-2020 arasında Esenler Erokspor'da oynadı.

2020'de İstanbulspor'a geçti. Burada 96 lig maçında 5 gol attı ve takımın 2021-2022 sezonunda 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkan kadrosundaydı. 2023-2025 arasında Eyüpspor'da 73 lig maçına çıkan oyuncu, 28 Ağustos 2025'te Gaziantep FK ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gaziantep'te bir sezon kaldı.

MELİH KABASAKAL MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Melih Kabasakal, A Milli Takım'a ilk kez Eylül 2026'da çağrıldı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın 18 Eylül'de açıkladığı 29 kişilik aday kadroda yer aldı; Türkiye o kampta UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacaktı. Kabasakal ay sonunda ilk A milli maçına çıktı. Daha önce yalnız U16 Milli Takımı'nda forma giymişti.

MELİH KABASAKAL KAÇ YAŞINDA?

Melih Kabasakal 30 yaşında. 18 Şubat 1996'da doğdu.

MELİH KABASAKAL NERELİ?

Melih Kabasakal Sinoplu. Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu, futbola da 2007'de ilçenin kulübü Boyabat Çeltikspor'da başladı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
Haberler.com
2-0'dan döndüler! Selçuk Şahin'in sevinci geceye damga vurdu

Yaşadığı sevinç maçın önüne geçti!
Danıştay’dan emsal karar! Disiplin cezası sicilde ömür boyu kalamaz

Üniversite öğrencisinin sicil davasında beklenmedik karar
Büyük çöküş! Liderlik koltuğundan küme düşme hattına gerilediler

Liderlik koltuğundan küme düşme hattına gerilediler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Dev derbinin VAR hakemi belli oldu
SPK düğmeye bastı! Nitelikli yatırımcı limiti 50 milyon liraya yükseldi

Yeni kararla bütün hesaplar değişti! Artık 10 milyon lira da yetmiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman Sason'da 7 gündür haber alınamayan Milli Eğitim personeli evinde ölü bulundu

Milli Eğitim camiasını yıkan ölüm! 1 haftadır haber alınamıyordu
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep

3-0'lık yenilgiyi unutamadı! Kerem'den özel talep
ABD'de kuş gribi alarmı: 1 milyon tavuk itlaf edildi

Yüz binlercesi itlaf edildi: Yumurta zammı kapıda

Libya mutabakatı onayı, Yunanistan'ı karıştırdı: Yenilip yutulmaz yenilgi

Türkiye'nin diplomasideki son zaferi komşuyu karıştırdı
Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş'a tutuklama talebi

Altınbaş'ın patronu için tutuklama talebi! Önceki gün teslim olmuştu
Adana'da trafikte aracın önüne yatıp üzerine çıktı, sürücü inince aracı çalıp kaçtı

Önce aracın önüne yattı, sürücü iner inmez planı ortaya çıktı
Maça damga vuran kare! Galatasaraylı baba, Fenerbahçeli kızıyla tribünde

Maça damga vuran kare!