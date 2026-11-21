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Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Süleyman Özay

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Mehmet Yeşil, Umut Meraş, Krasnic, Furkan Soyalp, Raveloson, Lutin, Dia Saba, Sor, Orban

Çaykur Rizespor : Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed Kutucu, Sowe

Gol: Dk. 19 Sowe (Çaykur Rizespor )

Sarı kartlar: Dk. 27 Zafer Görgen, Dk. 45+1 Ahmed Kutucu (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşma öncesi Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Dia Saba'ya ligin 9. haftasında Samsunspor karşısında attığı golden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ekim ayının en iyi golü ödülü verildi.

2. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta sağ kanattan Lutin'in ceza sahasına yaptığı ortada Orban'ın dokunduğu top, yandan auta çıktı.

11. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında Laçi'nin pasıyla topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Lafont meşin yuvarlağı kontrol etti.

19. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Taylan Antalyalı'nın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sowe, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

21. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta Sor'un pasıyla topla buluşan Saba'nın yaptığı vuruşta, kaleci Zafer topu kornere çeldi.

34. dakikada Saba'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Orban'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA