Çaykur Rizespor, Erzurumspor'u 2-1 yenerek iç sahadaki şanssızlığını kırdı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar "Bugün itibarıyla inşallah bunun da yeni başlayacak güzel bir hikayenin başlangıç kıvılcımı olmasını ümit ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, iç sahadaki sonuç şanssızlığını kırdıklarını belirterek alınan galibiyetin moral ve puan açısından değerine dikkat çekti. İç saha maçlarında iyi oynamalarına rağmen skor üretmekte zorlandıklarını hatırlatan Recep Uçar, "Bizim adımıza özellikle bu sene içeride oynadığımız maçlar her ne kadar oyun olarak kaybetmesek de iyi sonuçlar alamıyorduk. O yüzden bugün alınan 3 puan bence 3 puandan da öte önemli bir galibiyet. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Erzurum takımı son 5 maçta sadece bir kere kaybetmişti. Özellikle işin savunma kısmını ligde iyi yapan takımlardan biriydi; beşli, bazen 5-4-1, bazen 5-3-2 şeklinde. Bugün de bizi 5-4-1 beklediler. Çok da pozisyon veren bir takım değildi ama bu takıma karşı baktığımızda yeteri kadar sayıda pozisyon üreten, yeteri kadar ceza sahasına girip yeteri kadar şut atan bir takımdık. İlk bölüm 15-20 dakikalık bölüm bizim kontrolümüzde geçen, oyuna hükmeden, belki o dakikaya kadar şut imkanı vermediğimiz bir oyun. Çok ürettik mi, çok üretmedik; bir pozisyonumuz vardı Ariss'le. Şutlarımız vardı, finali yine yapamıyorduk ama sonrasında belki hafta içi de üzerinden geçtiğimiz öncelikle Olawoyin, sonrasında Ali ile bulduğumuz gol Olawoyin'in pasıyla. Yinebasit hatalar, çıkarken kaybettiğimiz bir top; mazeret değil ama yapmamamız gereken hatalar. İkinci yarı yine oyunu kontrol ederek başlayan bizdik. Sağ taraftan özellikle oyunu iyi işlediğimizi düşünüyorum ama bundan önceki maçlardaki o final paslarındaki sıkıntılarımız maalesef devam ediyor gerçekçi olmak gerekirse. 66'da Ali ile bulduğumuz gol, sonraki bölümde yine Olawoyin ile olsun, Laçi ile olsun girdiğimiz pozisyonlar var. 3-1'i bulsak koparabileceğimiz bir maç. 85'ten sonra artık onların 4-4-2'ye dönmesi, bizim beşliye dönmemiz, oyunun son bölümünde de maalesef Mustafa Yumlu ile verdiğimiz bir pozisyon var ki belki Mustafa Yumlu'nun kafası gol olsa gerçekçi olmak gerekirse bugün buradan tekrar üzgün ayrılacaktık" dedi.

"Bugüne kadar oyunların karşılığını alamıyorduk"

Taraftarı 3 puan ile mutlu evlerine gönderdiklerini kaydeden Uçar "3 puandan da önemli. Bugün itibarıyla seyircilerimizi evlerine mutlu gönderiyoruz. Bu yağmurda burada gelip bizi destekleyen herkese, bütün Rize taraftarına teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla en azından onları mutlu edebildiğimizi düşünüyorum. 11. haftası biten lig, 14 puanımız var. Daha önce tespitler yaptım, mazeret diyenler de oldu. Bugüne kadar oyunların karşılığını alamıyorduk. Şu an itibarıyla istatistiksel olarak da baksanız belki girilen pozisyon, çekilen şut, net pozisyon, topa sahip olma, şu bu birçok istatistikte ilk 5, ilk 8'de olsak da bulunduğumuz konum ve oynadığımız oyunlar arasında en büyük tezat yaşayan takımların başında geldiğimizi düşünüyorum. Ama bugün itibarıyla inşallah bunun da yeni başlayacak güzel bir hikayenin başlangıç kıvılcımı olmasını ümit ediyorum. O yüzden camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı