Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yi 2-1 yenerek bu sezon ilk iç saha galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yi 2-1 yenerek bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini aldı. Karadeniz temsilcisi, bu galibiyetle 5 maçlık kazanamama serisini bitirirken iç sahadaki ilk 3 puanını da hanesine yazdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti.

Ligde iç saha ve deplasman performanslarıyla farklı bir grafik sergileyen yeşil-mavili ekip, Erzurumspor FK karşılaşmasına kadar topladığı 11 puanın tamamını deplasman maçlarında kazanmıştı.

Bu sezon sahasında oynadığı ilk üç karşılaşmada Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0 ve Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Karadeniz temsilcisi, söz konusu maçlarda rakip fileleri havalandıramazken kalesinde 6 gol gördü.

Trabzonspor karşısında iç sahadaki ilk gollerini kaydeden Çaykur Rizespor, bu mücadeleden de 4-3'lük mağlubiyetle ayrılarak taraftarı önündeki puan hasretini sürdürdü.

İç sahadaki ilk galibiyetini beşinci maçta aldı

Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK galibiyetiyle bu sezon taraftarı önünde ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.

Sahasındaki ilk dört karşılaşmada 3 gol atan ve kalesinde 10 gol gören Karadeniz temsilcisi, beşinci maçında mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki yeşil-mavili ekip, taraftarı önünde aldığı ilk galibiyetle iç sahadaki kötü gidişata da son verdi.

Beş maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Ligdeki ilk üç galibiyetini TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor deplasmanlarında alan Çaykur Rizespor, bu sonuçların ardından çıktığı beş karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte Göztepe ile 2-2 berabere kalan yeşil-mavili ekip, Fenerbahçe'ye 3-0, Arca Çorum FK'ye 2-1 ve Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi, Kocaelispor deplasmanından ise golsüz beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu beş maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan Çaykur Rizespor, hanesine yalnızca 2 puan yazdırabildi. Rize ekibi, Erzurumspor FK karşısında aldığı galibiyetle de 5 maçlık kazanamama serisini bitirdi.

Puanlarının 11'ini deplasmanda topladı

Çaykur Rizespor, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Dış sahada 11 puan toplayan yeşil-mavili ekip, Erzurumspor FK galibiyetiyle iç sahadaki ilk 3 puanını da hanesine ekledi.

Ligde geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Karadeniz temsilcisi, maç başına 1,27 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Shakira hasta babasının elini bir an olsun bırakmadı

Bir zamanlar ayaklarını öpmüştü! Şimdi de elini bırakmıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yeni iş hamlesi: Yapım şirketi kurdu

Tatlıses'in eski eşinden yeni iş hamlesi! Rotayı değiştirdi
Babasının 'Her şeyini kaybedersin' dediği işe girdi, paraya para demiyor

Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor
Bakan Gürlek fon soruşturmalarında son durumu açıkladı: 120 tutuklu, 31,5 milyar liralık iade

Bütçe komisyonunda açıkladı! İşte fon vurgununda iade edilen rakam
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir16

Türkiye'nin yanı başında işgal senaryosu! Korkunç plan deşifre oldu
Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'Birikim' dediği para için 27 yıl gerekiyor

"Birikim" dediği para için bakın ne kadar çalışmak gerekiyor?
Evlat dizisinde peş peşe krizler! Yönetmen değişti, oyunculardan indirim istendi

İddialı dizide kriz üstüne kriz! Şimdi de ücretler masada