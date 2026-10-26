Ç. Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, Ç. Rizespor Trabzonspor maçı şifresiz mi?

Çaykur Rize spor – Trabzon spor maçı, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifresiz değil; maçı izlemek için beIN Sports aboneliği gerekiyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri.

Çaykur Rize spor ile Trabzon spor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Trabzonspor’un Rize deplasmanını beIN Sports veriyor. Karşılaşma, beIN Sports’un ana spor kanalı beIN Sports 1’den yayınlanacak.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 1 ücretli bir spor kanalı olduğu için karşılaşma şifresiz yayınlanmayacak. Maçı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen abonelerin ise beIN Sports’un dijital platformu beIN CONNECT’i kullanması gerekiyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?

Mücadele bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da Rize’deki Çaykur Didi Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.