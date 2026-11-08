Ali Sowe kimdir? Rizespor'un 5 maçlık hasretini bitiren Gambiyalı golcü

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Çaykur Rizespor beş maçtır kazanamıyordu. Seriyi, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda Erzurumspor FK karşısında iki gol atan Ali Sowe bitirdi. Rize ekibi maçı 2-1 kazandı ve puanını 14'e çıkardı.

ALİ SOWE ERZURUMSPOR'A KAÇ GOL ATTI?

Ali Sowe, Erzurumspor FK'ya iki gol attı. İlk gol 31. dakikada İbrahim Olawoyin'in pasıyla geldi. Erzurumspor 37. dakikada İbrahim Yalatif Diabate ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 bitti.

Galibiyet golü 66. dakikadaydı: Sowe bu kez Adedire Mebude'nin asistinde topu ağlara gönderdi. Maçı Direnç Tonusluoğlu yönetti. İki takım da haftayı 14 puanla kapattı. Rizespor, milli aradan sonra 21 Kasım'da Amed Sportif Faaliyetler deplasmanına gidecek.

ALİ SOWE KİMDİR?

Ali Sowe, Çaykur Rizespor'da 9 numaralı formayı giyen Gambiyalı santrfor. 1,91 boyundaki oyuncu kariyerini İtalya, Arnavutluk, Bulgaristan, Rusya ve Türkiye'de geçirdi.

En verimli sezonu 2017-18'di. Arnavutluk'ta Skënderbeu formasıyla 33 lig maçında 21 gol attı, takımıyla şampiyon oldu ve ligin gol kralı unvanını aldı.

ALİ SOWE KAÇ YAŞINDA?

Ali Sowe 32 yaşında. 14 Haziran 1994'te doğdu.

ALİ SOWE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ali Sowe, 2013'te İtalyan kulübü Chievo ile sözleşme imzaladı ama Verona ekibinde yalnız 2 maça çıktı. Sonraki yıllarda Juve Stabia, Pescara, Latina, Modena, Lecce, Prato ve Vibonese'de kiralık oynadı.

Arnavutluk'taki gol krallığının ardından 2018'de Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımına kiralandı, 2019'da bonservisiyle bu kulübe geçti. CSKA Sofya formasıyla 2020'de Avrupa Ligi'nde Roma'ya iki gol attı. 2021'de Rusya'nın Rostov kulübüne gitti.

Türkiye'ye ilk kez 2022'de geldi. Rostov, Sowe'u iki sezonluğuna MKE Ankaragücü'ne kiraladı; oyuncu Ankara ekibinde 59 lig maçında 18 gol attı.

ALİ SOWE RİZESPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Ali Sowe, Çaykur Rizespor'a 2024-25 sezonunda kiralık olarak geldi ve o sezon 40 resmi maçta 19 gol attı. Rize kulübü, 17 Temmuz 2025'te oyuncuyla üç yıllık sözleşme imzaladı.

ALİ SOWE GAMBİYA MİLLİ TAKIMINDA OYNUYOR MU?

Ali Sowe, Gambiya Milli Takımı'nın formasını 14 kez giydi ve 1 gol attı. Tek milli golünü 8 Eylül 2024'te Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Tunus'a karşı kaydetti. Gambiya'nın 2023 Afrika Uluslar Kupası'ndaki üç grup maçının hepsinde oynadı.