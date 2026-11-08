Çaykur Rizespor evinde bu sezon ilk kez kazandı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup ederek taraftarı önündeki ilk galibiyetini elde etti.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 31. dakikada Ali Sowe'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk Erzurumspor FK bu gole yanıt vermekte gecikmedi ve 37. dakikada Ibrahim Diabate'nin attığı golle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

GALİBİYET GOLÜ DE ALİ SOWE'DAN

İkinci yarıda galibiyet için baskısını artıran Karadeniz ekibi, 66. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gambiyalı golcüsü Ali Sowe'un kaydettiği golle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çaykur Rizespor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

SAHASINDA İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Çaykur Rizespor, bu sezon ligde taraftarı önündeki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı ve 14 puana yükseldi. Erzurumspor FK'de 14 puanda kaldı.