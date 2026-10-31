Selçuk İnan, Kocaelispor'un Rizespor ile 0-0 berabere kaldığı maçta puanı önemsedi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çaykur Rizespor A.Ş ile 0-0 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, ligde alınan her puanın önemli olduğunu söyledi.

İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hücum gücü yüksek bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Çaykur Rizespor'un özellikle top kazandıktan sonra hızlı hücuma çıkan ve çok sayıda gol pozisyonuna giren bir ekip olduğunu anlatan İnan, "Maç beklediğimiz gibi geçti. Rizespor'un ofansif anlamda güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Neredeyse her maç gol attılar. Fazlaca pozisyona giren bir takım. Özellikle de kaptırdığımız toplardan sonra hücuma geçişlerde çok etkililer. Bunu bilmemize rağmen merkezde kaybettiğimiz birkaç toptan sonra verdiğimiz gol pozisyonları oldu. Onun dışında oyun bize döndü, onların da tabii etkili olduğu alanlar oldu. Maç iki tarafa da dönebilirdi, en nihayetinde berabere bitti. Bu ligde alınmış her puan çok değerli, çok önemli benim için. O yüzden bir puan da kötünün iyisi diyelim." diye konuştu.

Ligin geçen sezona göre daha zorlu geçtiğini vurgulayan İnan, "Geçen sezonla kıyasladığımızda bu sezon ligin çok daha kaliteli ve zorlu olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla aldığınız her puan önemli. Elbette kendi sahamızda, taraftarımızın önünde kazanmak isteriz ancak bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Böyle durumlarda bir puanı da iyi değerlendirmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA