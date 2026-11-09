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Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya ile play-off ilk maçı hazırlıklarına Rize'de başladı

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri play-off turunda 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çekya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı. Rize'ye gelen ay-yıldızlılar, Egemen Korkmaz yönetiminde Çaykur Rizespor tesislerinde antrenman yaptı.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri play-off turunda 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çekya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bugün Rize'ye ulaşan ay-yıldızlı ekip, antrenmanını teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

İdmanın ilk bölümünde fitness salonunda çalışan milli takım, sonrasında sahada ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, rondo çalışmasıyla tamamlandı.

Dün kulüp takımlarında süre alan oyuncular ise salonda yenilenme idmanı yaptı.

Ümit Milli Takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Ay-yıldızlılar, Çekya ile play-off turundaki ilk maçını 13 Kasım Cuma günü Çaykur Didi Stadı'nda oynayacak. Milli takım, rövanş maçında ise Hradec Kralove kentinde bulunan Finep Arena'da Çekya'ya konuk olacak.

Kaynak: AA
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