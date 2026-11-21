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Amedspor Çaykur Rizespor maçında ilk yarı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Türkiye saatiyle 16.00'da başlayan karşılaşmada Rizespor'u öne geçiren golü 19. dakikada Ali Sowe kaydetti. beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanan mücadele, Digiturk'te 78. kanal ve beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden izlenebiliyor. Amedspor Çaykur Rizespor hangi kanalda, maç canlı nereden izlenir, kaç kaç, maç bitti mi ve maç özeti nereden izlenir soruları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte Amedspor Çaykur Rizespor maçının anlık skoru, yayın bilgileri ve tüm detaylar.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR KAÇ KAÇ?

Amedspor Çaykur Rizespor maçında ilk yarı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı devam ediyor.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, Amedspor Çaykur Rizespor maçı henüz bitmedi. 16.00'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısı tamamlandı, ikinci yarı ise devam ediyor. Mücadelenin uzatma dakikalarıyla birlikte 17.50 civarında sona ermesi bekleniyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN GOLÜ: ALİ SOWE

Çaykur Rizespor, 19. dakikada öne geçti. Amedspor ceza sahasına yapılan ortada Umut Meraş ve David Bates topu uzaklaştıramadı. Araya giren Ali Sowe, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı.

İLK YARIDA NELER OLDU?

Amedspor, geriye düştükten sonra beraberlik golü için baskı kurdu. 21. dakikada Dia Saba'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutta Rizespor kalecisi Zafer Görgen topu kornere çeldi. 33. dakikada Dia Saba'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Gift Orban'ın vuruşu auta çıktı ve Amedspor büyük bir fırsatı kaçırdı. 44. dakikada Yira Sor'un ceza sahası içinden şutunda ise Zafer Görgen ayaklarıyla gole izin vermedi. Takımlar soyunma odasına Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle gitti.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER

Amedspor: Alban Lafont, Umut Meraş, David Bates, Mehmet Yeşil, Ermaly Krasniqi, Furkan Soyalp, Rayan Raveloson, Yira Sor, Dia Saba, Rayan Lutin, Gift Orban

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Attila Mocsi, Ali Sowe, Ibrahim Olawoyin, Emmanuel Awokoya-Mebude, Taylan Antalyalı, Zakaria Ariss, Qazim Laçi, Siaka Bakayoko, Ahmed Kutucu, Mithat Pala

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR HANGİ KANALDA?

Amedspor Çaykur Rizespor maçı, beIN SPORTS 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor. beIN SPORTS 2, Digiturk'te 78. kanaldan izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE

Amedspor Çaykur Rizespor maçını televizyon başında izleyemeyenler, karşılaşmayı beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı olarak takip edebiliyor. Yayının donmadan izlenebilmesi için güçlü ve stabil bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Karşılaşmayı yalnızca resmi yayıncı kuruluş ve lisanslı platformlar üzerinden izlemek, hem yayın kalitesi hem de kişisel veri güvenliği açısından önem taşıyor.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Amedspor Çaykur Rizespor maçı şifresiz yayınlanmıyor. Trendyol Süper Lig maçlarının yayın hakları beIN SPORTS'a ait olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk ya da TOD aboneliğine sahip olması gerekiyor.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Amedspor Çaykur Rizespor maçının geniş özeti, karşılaşmanın sona ermesinin ardından beIN SPORTS'un resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Maç özeti ayrıca TOD platformu üzerinden de izlenebilecek. Ali Sowe'nin golü başta olmak üzere karşılaşmadaki gollerin görüntüleri, beIN SPORTS'un resmi sosyal medya hesaplarında da paylaşılıyor.

AMEDSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Amedspor Çaykur Rizespor maçı, Amedspor'un iç saha maçlarını oynadığı Diyarbakır Stadyumu'nda oynanıyor.

AMEDSPOR GERİDEN GELMEK İSTİYOR

Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Amedspor, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde taraftarı önünde ikinci yarıda skoru çevirmenin yollarını arıyor. İlk yarıda önemli fırsatlar yakalayan ancak Zafer Görgen'i geçemeyen Diyarbakır temsilcisi, beraberlik golü için baskısını artırmayı hedefliyor. Çaykur Rizespor ise Ali Sowe'nin golüyle elde ettiği üstünlüğü koruyarak Diyarbakır'dan üç puanla dönmenin peşinde.