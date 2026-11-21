Çaykur Rizespor, Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Ali Sowe'nin 19. dakikadaki golüyle konuk ekip Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Taylan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunma topu uzaklaştıramadı. Ali Sowe'un dönerek yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Süleyman Özay
Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi, Mehmet Yeşil, David Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Orak, Rayan Lutin, Dia Saba, Yira Sor, Gift Orban
Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Gökhan Gül, Muhammed Hasan Yıldırım, İsmail Duyu, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Berk Kızıldemir
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Taylan Antalyalı, Adedire Awokoya Mebude, Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi, Ahmed Kutucu, Ali Sowe
Yedekler: Efe Doğan, Tayyip Talha Sanuç, Moussa Diakite, Dal Varesanovic, Umut Erden, Gennaro Borrelli, Emirhan Yılmaz, Albert Lustin Doicaru, Modibo Sagnan, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Ali Sowe (dk. 19) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Zafer Görgen, Ahmed Kutucu (Çaykur Rizespor)