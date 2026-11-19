Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor maçı öncesi Diyarbakır'da çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'la oynayacak Amed Sportif Faaliyetler, hazırlıklarını Besnik Hasi yönetiminde sürdürdü. Diyarbakır temsilcisi, 21 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlığını yarın tamamlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından topa sahip olma çalışması yaptı ve çift kale maç oynadı.
Diyarbakır temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA