Ç. Rizespor Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı, Rize’deki Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak. Karadeniz kıyısındaki modern stat, bugün saat 19.00’da iki komşu ekibin mücadelesine ev sahipliği yapacak. İşte karşılaşmanın oynanacağı stada dair bilgiler.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Rize kent merkezinde, Karadeniz kıyısında yer alan Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak. Stat, Çaykur Rizespor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

ÇAYKUR DİDİ STADYUMU HAKKINDA

Çaykur Didi Stadyumu, deniz kenarındaki konumu ve modern yapısıyla dikkat çeken bir arena. Stat, Rize’nin futbol tutkusuyla birleşen ateşli tribün atmosferiyle özellikle Karadeniz derbilerinde deplasman takımları için zorlu bir ortam sunuyor.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.