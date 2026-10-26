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Ç. Rizespor Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Ç. Rizespor Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanıyor?
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, komşusu Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Karadeniz derbisi öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı statı araştırırken “Ç. Rizespor Trabzonspor maçı nerede?” ve “hangi statta oynanacak?” soruları öne çıktı.

Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı, Rize’deki Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak. Karadeniz kıyısındaki modern stat, bugün saat 19.00’da iki komşu ekibin mücadelesine ev sahipliği yapacak. İşte karşılaşmanın oynanacağı stada dair bilgiler.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Rize kent merkezinde, Karadeniz kıyısında yer alan Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak. Stat, Çaykur Rizespor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

ÇAYKUR DİDİ STADYUMU HAKKINDA

Çaykur Didi Stadyumu, deniz kenarındaki konumu ve modern yapısıyla dikkat çeken bir arena. Stat, Rize’nin futbol tutkusuyla birleşen ateşli tribün atmosferiyle özellikle Karadeniz derbilerinde deplasman takımları için zorlu bir ortam sunuyor.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanalda yer alıyor; internetten izlemek isteyen aboneler ise beIN CONNECT’i kullanabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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