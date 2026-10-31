Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ile Recep Uçar'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

KOCAELİ'DE GOL SESİ YOK

TURKA Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta her iki takım da çok net pozisyonlar bulmasına rağmen zorlu müsabakada gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor puanını 16'ya yükseltti. Çaykur Rizespor ise 11 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.