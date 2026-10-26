Çaykur Rizespor yardımcı antrenörü Dağ, 4-3'lük Trabzonspor yenilgisinde hakemi eleştirdi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 4-3 yenilen Çaykur Rizespor'da yardımcı antrenör Ekrem Dağ, "Çok üzgünüz. Gerçekten 3 puan hedeflemiştik. Çok iştahlı da başladık ama maalesef hakem yüzünden bu emeğin hepsine yazık oldu." dedi.

Dağ, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda çok iyi mücadele ederek rakibe hiç fırsat vermeden üstünlüğü ellerinde tuttuklarını belirtti.

Rakibi iyi kontrol ettiklerini ifade eden Dağ, "2-0 öne geçmeyi başardık ama maalesef hakemi kontrol edemedik. Net konuşmak lazım. Belki futbol dışı oluyor ama hep aynı şeyler dönüyor. Şimdi Fabinho'nun bir pozisyonu var, bir sarı kartı var. Ayağına net basıyor, gözünün önünde, devam ettirip sarı kart vermiyor. Biz ikinci devre, 2-0 öne geçmemize rağmen hakeme itiraz ediyoruz. Orada kırmızı kartı verse ikinci devre farklı bir oyun olacak." diye konuştu.

Dağ, ikinci yarıda gollerin erken gelmesinin takım üzerinde şok etkisi oluşturduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç golden sonra geri dönmeyi başardık. 3-3'ü yakaladık, hiç vazgeçmedik ama yine hakemi tutamadık maalesef. 4-3'ten önce, bizim yediğimiz golden önce net bir penaltı var. O tartışmasız ama maalesef VAR hakemi belki de bugün burada değildi. O da olabilir. Bakmak lazım. Ayrıca bütün maçlara yabancı hakem gönderiyorlar ama bizim maçlarda yabancı yok. Bugün her şeyi Trabzonspor'un lehine çaldılar, bizim aleyhimize de her şeyi çaldılar. Çok üzgünüz. Gerçekten 3 puan hedeflemiştik. Çok iştahlı da başladık ama maalesef hakem yüzünden bu emeğin hepsine yazık oldu."

"Son 3 maçta gol yemeyen bir takıma biz 3 gol attık." diyen Dağ, "İlk devrede 2-0 da öne geçtik. Biz aynı oyunu istedik çocuklardan ama ister istemez bu oyun hatalar oyunu. Golü erken yediğimiz için orada bir kırılma oldu. Daha tam nefes almadan ikinci geldi, üçüncü geldi. Geri dönmeyi başardık, o çok önemliydi ama maalesef dediğim gibi orada penaltı pozisyonunu verse biz belki bugün 4-3 kazanacağız ve bunları konuşmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dağ, karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Recep Uçar'ın görevini bırakmayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Onu daha göremedik ama şimdi böyle bir şeyimiz yok. Tabii şimdi biz daha maçın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kafamız orada, hakemlerin hatalarıyla, pozisyonları incele incele derken daha taze yani." yanıtını verdi.

Recep Uçar'ın oyun alanından ihraç edilmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Dağ, şunları söyledi:

"Ben orayı kaçırmışım. Tabii itiraz ettik. O gol pozisyonunda oldu galiba. Orada itiraz ettik, 'El var' diye. 'Orada nasıl vermezsin?' derken hocayı attılar. Zaten hedeflemişti onu arkadaşlar. Net söyleyeyim yani. Biz soyunma odasına girmeden önce zaten hocayı uyardı, bizi uyardı. Zaten bizimle uğraşıyordu. Hakem dışarıda bizimle uğraşıyordu. Hocayla orada tartışma oldu çünkü biz pozisyonu konuşuyoruz. 'Orada faul veriyorsun, Fabinho'ya hani sarı kart?' derken. Dördüncü hakem bizimle uğraşıyordu. 'Oturun yerinize.' gibi emrivaki şeyler. Sadece bizimle uğraşıyordu. Başka da bir şey yok."

"Halil Umut Meler'i bizim maçlara vermesinler"

Dağ, hakem Halil Umut Meler'in kararlarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Şimdi hep hakem konuşuyoruz da Halil Umut Meler'i gerçekten bizim maçlara vermesinler. Halen veriyorlar. Bugün hakem olmasa bugün galip kim gelecekti? Hata bizde tamam, üç tane gol yemişiz ama o Fabinho'yu atsa burada mesela, adamlar bir kişi eksik oynayacak. Nasıl çevirecekler maçı? Tabii futbolda her şey olabiliyor. Zaten 3-3'e getirmişiz. Orada penaltıyı verse biz 4-3 öne geçmeyecek miyiz? Maçı biz kazanmayacak mıyız? Tabii penaltıyı atması lazım."

VAR'ın da söz konusu pozisyonda devreye girmesi gerektiğini savunan Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yazık oldu. VAR hakemi, neredesin? İnsan bir çağırır, 'Gel bir bak' demez mi? Yine de verme ama net penaltı. Penaltı değil mi? Net penaltı. Orada hiç tartışmasız. Bu iyi niyet değil. O kadar emek var bu işin içinde. İnanın kolay değil. Sen 2-0 öne geçiyorsun, halen hakemle uğraşıyoruz. Düşünün yani. Normalde hakem konuşulmayacak. Futbol konuşmamız lazım ama maalesef Türkiye'nin gerçeğidir bunlar. VAR hakemi, ne yaptın yani? O penaltıda gel çağır, yine de verme. Diyeceğiz, 'Halil hoca, sen neredeydin?' Çok yazık oldu. Söylenecek bir şey yok."

Kaynak: AA