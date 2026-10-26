Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 4-3 yenerek Süper Lig'de 9. haftayı galip bitirdi

SÜPER Ligin 9'uncu hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor- Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor'un 4-3 galibiyeti ile sona eren karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Ekrem Dağ ile Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Mücadeleye istedikleri gibi başladıklarını ancak hakem kararları karşısında zorlandıklarını belirten Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Ekrem Dağ, "Birinci devreden başlayayım. Oyun bence istediğimiz gibi, arzulu, yürekli, çok iyi mücadele ederek, rakibe hiç fırsat vermeden; üstünlük bizdeydi, rakibi iyi kontrol ettik. 2-0 öne geçmeyi başardık. Ama maalesef, hakemi kontrol edemedik. Yani net konuşmak lazım, belki futbol dışı oluyor ama hep aynı şeyler dönüyor. Şimdi Fabinho'nun bir pozisyonu var, bir sarı kartı var. Ayağına net basıyor, gözünün önünde, devam ettirip sarı kart vermiyor. Biz ikinci devre 2-0 öne geçmemize rağmen hakeme itiraz ediyoruz. Orada kırmızı kartı verse, ikinci devre farklı bir oyun olacak" dedi.

'VAR HAKEMİ BUGÜN BURADA DEĞİLDİ HERHALDE'

İkinci yarıda yedikleri gollere rağmen maçı bırakmadıklarını ancak hakem kararlarının aleyhlerine işlemeye devam ettiğini ifade eden Dağ, "İkinci devre erken goller geldiği için, o şok etkisi, üst üste gelen üç golden sonra geri dönmeyi başardık. 3-3'ü yakaladık, hiç vazgeçmedik. Ama yine de hakemi tutamadık maalesef. Bizim yediğimiz golden öncesi net bir penaltı var. Yani ora tartışmasız. Belki de VAR hakemi bugün burada değildi, o da olabilir, bakmak lazım. Ayrıca VAR hakemleri bütün maçlara yabancı gönderiyorlar, bizim maçlarda ama yabancı yok. Yani Trabzon lehine bugün her şeyi çaldılar, bizim aleyhimize de her şeyi çaldılar. Yani çok üzgünüz. Biz buradan gerçekten 3 puan hedeflemiştik, çok iştahlı da başladık ama maalesef hakem yüzünden bu emeğe, hepsine yazık oldu" sözlerini sarf etti.

REİS: İLK YARI ÖZELİNDE GERÇEKTEN TANIYAMADIĞIM BİR PERFORMANS VARDI

Mücadeleyi değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Öncelikle çılgın bir maç olduğunu ifade edebilirim. İlk yarı özelinde konuşacak olursam eğer, ilk yarıda takımımı tanıyamadım aslında. Her şeyimiz eksikti, performansımız eksikti, saha içindeki tutumumuz, davranışımız. Her şeyimiz kötüydü. İlk yarıyı değerlendirecek olursak. Her ikili mücadeleyi kaybettik, bütün birebirleri kaybettik, pas kalitemiz çok kötüydü. Kalemize gelen pozisyonlarda golleri yedik aslında. Rizespor devre arasına 2-0 önde girmeyi, bu şekilde önde girmeyi hak etti diyebiliriz. Ama devre arasına girdikten sonra, soyunma odasında oyuncularımızla yaptığımız konuşmada onlara şunu ifade ettim: 'Bizim için büyük bir fırsat bu' dedim kendilerine. Çünkü oynadığımız bütün maçlarda normalde ilk golleri atan takım hep biz olmuştuk. Ama ilk kez biz geride giriyoruz, aslında farkla geriden giriyoruz. 'Maç kaybedebiliriz' dedim onlara 'bu tutumla beraber maç kaybetmeyi asla kabul etmeyeceğimi ' Oyuncularıma da söyledim. Eğer ikinci yarıyı değerlendirecek olursak, sadece ikinci yarı özelinde dört gol bulabilmek ve böylesi bir deplasmanda dört golle ayrılıyor olmak ve galip gelebilmek, bizim de aslında bu maçı ne kadar hak ettiğimizi gösteriyor diye düşünüyorum. İlk yarı özelinde gerçekten tanıyamadığım bir performans vardı. Ama ikinci yarı ve maçın tamamını düşünecek olursak, takımımızın ikinci yarı özelinde gösterdiği tutum ve davranıştan dolayı çok gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı