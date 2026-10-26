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Qazim Laçi kimdir? Trabzonspor'a eşitlik golü atan Rizesporlu, EURO 2024'te de gol atmıştı

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Qazim Laçi kimdir? Trabzonspor'a eşitlik golü atan Rizesporlu, EURO 2024'te de gol atmıştı
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Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'a 4-3 yenildiği maçta 68. dakikada skoru 3-3'e getiren isim Qazim Laçi oldu. 2025 yazında Sparta Prag'dan gelen 30 yaşındaki Arnavut orta saha, EURO 2024'te Hırvatistan'a da gol atmıştı. Qazim Laçi kimdir, hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde.

Çaykur Rizespor, 26 Ekim 2026 akşamı Trabzonspor karşısında 2-0 öndeydi. İkinci yarının ilk 12 dakikasında üç gol yiyen ev sahibi 3-2 geriye düştü ve oyuna dönmesini sağlayan gol 68. dakikada orta saha Qazim Laçi'den geldi. Eşitlik 15 dakika sürdü.

QAZIM LAÇİ TRABZONSPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Qazim Laçi, Trabzonspor maçında 68. dakikada attığı golle skoru 3-3'e getirdi. Rizespor'un ilk iki golünü 12. ve 32. dakikalarda Gennaro Borrelli atmıştı. Trabzonspor ikinci yarıda Melih Kabasakal, Aral Şimşir ve Franculino'nun golleriyle öne geçti. 83. dakikadaki galibiyet golü de Franculino'dan geldi, maç 4-3 bitti.

QAZIM LAÇİ KİMDİR?

Qazim Laçi, Çaykur Rizespor'da 20 numaralı formayı giyen Arnavut orta saha oyuncusu. Arnavutluk Milli Takımı'nda oynuyor; A milli formayla ilk maçına 7 Eylül 2020'de Litvanya karşısında çıktı.

Futbola Yunanistan'da, Olympiakos altyapısında başladı. Fransa'da Ajaccio, Çekya'da Sparta Prag formasını giydikten sonra Türkiye'ye geldi. Prag'da iki lig şampiyonluğu ve bir kupa kazandı.

QAZIM LAÇİ RİZESPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Qazim Laçi, 20 Temmuz 2025'te Çaykur Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpler anlaştıktan sonra Türkiye'ye gelen oyuncu, İstanbul'da Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor. Rizespor formasıyla ilk resmi maçına 10 Ağustos 2025'te çıktı.

QAZIM LAÇİ KAÇ YAŞINDA?

Qazim Laçi 19 Ocak 1996 doğumlu, 30 yaşında.

QAZIM LAÇİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Qazim Laçi, Olympiakos A takımında yalnız bir resmi maça çıkabildi. Bu yüzden ilk yıllarını kiralık geçirdi: 2016'da gittiği APOEL'de resmi maça çıkamadı, 2017'de Levadiakos'ta 11 maç oynadı. Aynı yıl kiralandığı Ajaccio, Temmuz 2018'de onu bonservisiyle aldı. Korsika ekibinde beş yılda 132 maça çıkıp 8 gol attı ve 2021-22 sezonunda Ligue 2'yi ikinci bitirerek Ligue 1'e yükselen kadroda yer aldı.

29 Aralık 2022'de Sparta Prag'a transfer oldu. Çek ekibinde 113 resmi maçta 6 gol attı, 18 asist yaptı. 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı, 2023-24'te Çekya Kupası'nı da kazandı. Prag'daki son sezonunda Şampiyonlar Ligi dahil 50 maçta forma giydi.

QAZIM LAÇİ EURO 2024'TE GOL ATTI MI?

Qazim Laçi, EURO 2024'te Arnavutluk'un Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta erken dakikalarda kafayla gol attı. Turnuvaya İtalya'ya 2-1 yenilen maçta yedek olarak girmişti; İspanya maçında da oynadı. Arnavutluk grubunda elendi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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