Amed Sportif Faaliyetler, 21 Kasım'da Çaykur Rizespor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Şehmus Özer Tesisleri'nde sürdürdü. Karşılaşma 21 Kasım Cumartesi saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından topa sahip olma çalışması yaptı ve çift kale maç oynadı.
Diyarbakır temsilcisi, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA