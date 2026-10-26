Ç. Rizespor Trabzonspor ilk 11’ler açıklandı! SON DAKİKA Ç. Rizespor Trabzonspor maç kadrosunda kimler var?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Karadeniz derbisi için geri sayım sürüyor. Çaykur Rizespor ile Trabzonspor’un karşılaşacağı mücadele öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konu, iki takımın sahaya hangi 11’lerle çıkacağı oldu.
Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçının ilk 11’leri henüz açıklanmadı. Süper Lig maçlarında resmi kadrolar genellikle maç saatinden yaklaşık bir saat önce duyuruluyor. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın ilk 11’lerinin akşam saatlerinde netlik kazanması bekleniyor. İşte karşılaşma öncesinde kadrolara dair bilinenler.
Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR İLK 11’LER AÇIKLANDI MI?
İki takımın ilk 11’leri:
TRABZONSPOR’DA ONANA KADROYA YETİŞECEK Mİ?
Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Konferans Ligi’ndeki Hearts maçının ardından evine giderken Yomra’da zincirleme bir trafik kazasına karışmıştı. Ailesiyle birlikte kazayı yara almadan atlattığı açıklanan deneyimli kalecinin Rize deplasmanında forma giyip giymeyeceği, açıklanacak kadroyla netlik kazanacak.
TRABZONSPOR AVRUPA’DAN MORALLİ GELİYOR
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde ilk haftada deplasmanda KuPS Kuopio’yu 4-2, ikinci haftada ise sahasında Hearts’ı 2-0 mağlup ederek Avrupa’da kayıpsız bir başlangıç yaptı. Bordo-mavililer, bu çıkışı Rize’de de sürdürmeyi hedefliyor.
Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda başlayacak. Mücadele beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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