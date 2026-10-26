Ç. Rizespor Trabzonspor ilk 11’ler açıklandı! SON DAKİKA Ç. Rizespor Trabzonspor maç kadrosunda kimler var?

TRABZONSPOR’DA ONANA KADROYA YETİŞECEK Mİ?

Trabzonspor’un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Konferans Ligi’ndeki Hearts maçının ardından evine giderken Yomra’da zincirleme bir trafik kazasına karışmıştı. Ailesiyle birlikte kazayı yara almadan atlattığı açıklanan deneyimli kalecinin Rize deplasmanında forma giyip giymeyeceği, açıklanacak kadroyla netlik kazanacak.

TRABZONSPOR AVRUPA’DAN MORALLİ GELİYOR

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde ilk haftada deplasmanda KuPS Kuopio’yu 4-2, ikinci haftada ise sahasında Hearts’ı 2-0 mağlup ederek Avrupa’da kayıpsız bir başlangıç yaptı. Bordo-mavililer, bu çıkışı Rize’de de sürdürmeyi hedefliyor.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda başlayacak. Mücadele beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek.