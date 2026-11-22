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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında dün deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 mağlup eden yeşil-mavililer, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Dünkü karşılaşmada forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise sahada, ısınma ve top kapma çalışmasının ardından çabukluk ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 5 kaleli oyun ve hız koşusuyla sona erdi.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA