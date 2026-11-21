Çaykur Rizespor, Amed Sportif Faaliyetler'i Sowe'nin 2 golüyle 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi. Sowe, 19. ve 54. dakikalarda attığı gollerle Rizespor'un deplasman galibiyetinde öne çıktı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Ümit Öztürk, Bahtiyar Birinci, Süleyman Özay
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Mehmet Yeşil, Umut Meraş, Krasnic (Dk. 45 Cisse), Furkan Soyalp (Dk. 64 Gökhan Gül), Raveloson, Lutin (Dk. 64 Khalil), Dia Saba, Sor (Dk. 81 Berk Kızıldemir), Orban
Çaykur Rizespor : Zafer Görgen, Mithat Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss (Dk. 80 Umut Erdem), Taylan Antalyalı (Dk. 75 Diakite) Mebude (Dk. 64 Emrecan Bulut), Olawoyin, Laçi (Dk. 80 Sagnan), Ahmed Kutucu (Dk. 75 Doicaru), Sowe
Goller: Dk. 19 ve 54 Sowe (Çaykur Rizespor )
Sarı kartlar: Dk. 27 Zafer Görgen, Dk. 45+1 Ahmed Kutucu, Dk. 51 Mebude, Dk. 81 Olawoyin, Dk. 83 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor ), Dk. 90+1 Umut Meraş, Dk. 90+2 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi.
54. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Laçi, kaleci Lafont'un öne çıktığı pozisyonda topu Sowe'a bıraktı. Sowe, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
62. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta Saba'nın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Zafer topu kurtardı.
79. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topla buluşan Umut Meraş'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Zafer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.