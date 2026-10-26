Gennaro Borrelli kimdir? Trabzonspor'a iki gol atan Rizespor santraforu kaç yaşında?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çaykur Didi Stadı'nda Trabzonspor karşısında skoru açan isim, eylülde İtalya'dan kiralanan Gennaro Borrelli oldu. İtalyan santrafor 12. dakikada ilk golü attı. 32. dakikada farkı ikiye çıkardı ve Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 9. haftasındaki Karadeniz derbisinin ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

GENNARO BORRELLI TRABZONSPOR'A KAÇ GOL ATTI?

Gennaro Borrelli, 26 Ekim 2026'daki Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ilk yarısında iki gol attı. İlk golde Olawoyin'in pasıyla sağdan ilerleyen Mithat Pala topu ceza sahasına gönderdi, maça ilk 11'de başlayan Borrelli de vuruşunu ağlara yolladı.

İkinci gol 32. dakikada geldi. Bu kez sağ taraftan Mebude ortaladı; Borrelli topu kontrol etmeden, ilk vuruşta filelere gönderdi.

GENNARO BORRELLI KİMDİR?

Gennaro Borrelli, Çaykur Rizespor'da forma giyen İtalyan santrafor. 1,94 boyunda, sırtı dönük oynayan hedef santrafor tipinde bir forvet ama tekniği de iyi.

Kariyerinin büyük bölümü İtalya'nın Serie B ve Serie C liglerinde geçti. Rize'ye gelmeden önce bir sezonda en fazla 9 gol atmıştı. Serie A'daki ilk tam sezonunu 2025-26'da Cagliari'de oynadı ve 30 maçta 6 gol, 2 asist üretti.

GENNARO BORRELLI KAÇ YAŞINDA?

Gennaro Borrelli 26 yaşında. 10 Mart 2000'de doğdu.

GENNARO BORRELLI NERELİ?

Gennaro Borrelli, İtalya'nın Molise bölgesinin merkezi Campobasso'da doğdu. Futbolu Pescara'nın altyapısında öğrendi.

GENNARO BORRELLI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gennaro Borrelli'nin ilk profesyonel kulübü Pescara oldu. A takımdaki ilk maçına 11 Ağustos 2019'da İtalya Kupası'nda Mantova karşısında çıktı. 2020 ile 2022 arasında Cosenza, Juve Stabia ve Monopoli'de kiralık oynadı.

2022 yazında gittiği Frosinone ile Serie A'ya yükseldi ve 19 Ağustos 2023'te Napoli karşısında ilk Serie A maçına çıktı. Birkaç gün sonra Brescia'ya kiralandı, Brescia da 2024'te bonservisini satın aldı. Kulüp iflas edince 3 Temmuz 2025'te serbest kalan Borrelli, 10 Temmuz 2025'te Cagliari ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Cagliari formasıyla ilk Serie A golünü 5 Ekim 2025'te Udinese deplasmanında attı.

GENNARO BORRELLI RİZESPOR'A NASIL GELDİ?

Gennaro Borrelli, 4 Eylül 2026'da Cagliari'den kiralık olarak Çaykur Rizespor'a katıldı. Cagliari'nin duyurusuna göre kiralama 2026-27 sezonunun sonuna kadar sürüyor ve Rizespor'un satın alma opsiyonu var. Oyuncu, Rize'ye gelmeden önce yeni sezonda Cagliari'nin iki Serie A maçında oyuna sonradan girmişti.