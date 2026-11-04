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Erzurumspor FK, Rizespor deplasmanı hazırlığını taktikle sürdürdü

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Erzurumspor FK, Rizespor deplasmanı hazırlığını taktikle sürdürdü
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Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı; hazırlıklara yarın devam edecek.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde, teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda taktik çalıştı.

Erzurum temsilcisi, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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