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Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK ile ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı

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Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK ile ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Ali Sowe'un 31. ve Diabate'nin 37. dakikadaki golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Erzurumspor FK savunmasından seken topu önünde bulan Ahmed Kutucu'nun ceza sahasının dışından gelişine çektiği şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

31. dakikada Olawoyin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ali Sowe'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

37. dakikada Gyrano Kerk'in pasında ceza sahasının içerisinde topla buluşan Diabate, kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Moustapha Diakite, Adedire Mebude, Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi, Ahmed Kutucu, Ali Sowe

Yedekler: Tayyip Talha Sanuç, Varesanovic, Taylan Antalyalı, Umut Erdem, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Fofana, Doicaru, Mustafa Tosun, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: Recep Uçar

Erzurumspor: Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu, Gyrano Kerk, Miguel Cardoso, İbrahim Diabate

Yedekler: Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Eren Tozlu, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Orbanic, Rodrguez, Agyekum, Akhundzade, Mustafa Fettahoğlu

Teknik Sorumlu: Suat Maden

Sarı kartlar: Gyrano Kerk, Miguel Cardoso (Erzurumspor FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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