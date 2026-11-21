Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Maçı iyi analiz edip, reaksiyon almamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, açıklamalarda bulundu. Hasi, "Biz bugün maçı hak ettiğimizi söyleyemem. Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Oyuncularımız eksik. Dar bir kadrom var şu anda. İlk 11 galibiyeti getirir diye umuyorduk. İlk yarıda maçın içerisindeydik. İkinci yarı kaliteyi getiremedik. Rizespor çok güçlü bir takım. Birkaç ay boyunca iyi bir şekilde maçları devam ettirdik. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yaptılar. Bugün o kaliteyi yansıtamadık. Maçı iyi analiz etmemiz gerekiyor. Enerjiyi tekrar yakalayıp reaksiyon almamız gerekiyor. Diagne ile alakalı nerde olduğunu bilmiyorum sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan sonra nerde olduğunu bilmiyorum. Yönetimin bileceği bir mesele. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Ermal'in ayağı kanıyordu, hakem ve VAR bunu görmediler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı