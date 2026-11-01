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Trabzonspor Gaziantep FK'yı 2-0 yendi, Reis yeni çözümler gerektiğini söyledi

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Teknik Direktör Thomas Reis, ilk yarıda Çaykur Rizespor maçına benzer bir tablo yaşadıklarını belirterek bundan sonraki maçlarda yeni çözümler bulmaları gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Gaziantep FK maçının ardından karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor maçına benzer bir tablo ile karşılaştıklarını belirterek, bundan sonraki müsabakalarda yeni çözümler bulmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Reis, karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor ile oynadıkların müsabakayla benzer bir tablo ile karşılaştıklarını belirterek, "Bulduğumuz fırsatları değerlendiremedik. Duran toptan golü bulduk ve golün çok iyi bir zamanda gelmesi önemliydi. Antrenmanlarda neden duran top çalıştığımızı oyuncularım daha iyi anlayacaklardır. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Yine gol yemeden kazanmak bizim adımıza önemliydi" dedi.

"Bazen maçlar kolay olmuyor"

Sinirli olmadığını belirten Reis, "Sinirli değilim. Bazen maçlar kolay olmuyor. Birçok şeyi değiştirmemiz ve oyuncularımıza anlatmamız gerekiyor. Devre arasında oyuncularımıza birçok şeyi göstermemiz gerekiyor. Bundan sonra rakiplerimizin bizi derinde karşılayacağını düşünüyorum. Bizim de bu anlamda çözümler bulmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

Thomas Reis elde ettiği başarıyla ilgili olarak ise, "Kendimi her zaman takım oyuncusu olarak görüyorum. Ortada bir başarı varsa bu takımın başarısıdır. 15 puan aldık ve alınması gereken puanları topladık. Önemli olan bunu devam ettirmek. Buradaki hırslar ve hedefler her zaman daha yüksek. Kazandıkça işler daha kolaylaşıyor ve bunun tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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