Ç. Rizespor Trabzonspor MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı, Karadeniz’in iki komşu ekibini karşı karşıya getiriyor. Maçı canlı izleyemeyecek ya da önemli anları yeniden görmek isteyen futbolseverler, “Ç. Rizespor Trabzonspor maç özeti nereden izlenir?” ve “goller nerede yayınlanacak?” sorularını araştırıyor.
Karşılaşma henüz oynanmadığı için maç özeti ve goller, mücadelenin sona ermesinin ardından yayınlanacak. Trendyol Süper Lig’in yayın hakları beIN Sports’ta bulunduğu için özet görüntülere beIN Sports’un resmi kanalları ve dijital platformları üzerinden ulaşılabilecek. İşte Çaykur Rizespor – Trabzonspor maç özeti ve gollerini izlemenin yolları.
Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak ve yaklaşık 20.55 sularında sona erecek. Maç özeti ve gol görüntüleri, karşılaşmanın bitiminin ardından kısa süre içinde resmi yayıncının kanallarında yer alacak.
Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?
Maçın özet görüntüleri, Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sports’un resmi dijital kanallarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılacak. Ayrıca beIN Sports’un resmi YouTube kanalı ve beIN Sports Haber’in maç sonu programlarında da karşılaşmanın özetine ve önemli pozisyonlarına yer verilmesi bekleniyor. Görüntülere resmi kaynaklardan ulaşmak, izinsiz sitelerdeki güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor.
Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR GOLLERİ NASIL İZLENİR?
Karşılaşmada atılacak goller, maç süresince ve sonrasında beIN Sports’un resmi dijital platformlarında kısa videolar halinde paylaşılacak. Maçın tamamını kaçıranlar için geniş özet, golleri ve kritik pozisyonları bir arada sunacak.
Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?
Maçı canlı izlemek isteyenler için karşılaşma beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanalda yer alıyor. İnternetten izlemek isteyen aboneler ise beIN CONNECT’i kullanabilecek.
Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, Rize’deki Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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