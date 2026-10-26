Ç. Rizespor Trabzonspor MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

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Karşılaşma henüz oynanmadığı için maç özeti ve goller, mücadelenin sona ermesinin ardından yayınlanacak. Trendyol Süper Lig’in yayın hakları beIN Sports’ta bulunduğu için özet görüntülere beIN Sports’un resmi kanalları ve dijital platformları üzerinden ulaşılabilecek. İşte Çaykur Rizespor – Trabzonspor maç özeti ve gollerini izlemenin yolları.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak ve yaklaşık 20.55 sularında sona erecek. Maç özeti ve gol görüntüleri, karşılaşmanın bitiminin ardından kısa süre içinde resmi yayıncının kanallarında yer alacak.