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Çaykur Rizespor, Kocaelispor deplasmanı hazırlıklarına başladı

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Çaykur Rizespor, Kocaelispor deplasmanı hazırlıklarına başladı
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cuma deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında oynayanlar hareketlilik, diğerleri pas ve çift kale çalıştı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cuma günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenmanda, dün akşam oynanan Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular hareketlilik ve merkez bölge çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise sahada top kapma, pas, dar alanda çift kale maç ve serbest vuruş çalışması yaptı.

Karadeniz ekibi, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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