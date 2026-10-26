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Ç. Rizespor Trabzonspor maç kaç kaç, maç bitti mi? Ç. Rizespor Trabzonspor maçı CANLI SKOR takibi!

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Ç. Rizespor Trabzonspor maç kaç kaç, maç bitti mi? Ç. Rizespor Trabzonspor maçı CANLI SKOR takibi!
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanıyor. Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor’u konuk ederken iki komşu ekibin mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler “Ç. Rizespor Trabzonspor maçı kaç kaç?” ve “maç bitti mi?” sorularına yanıt arıyor.

Çaykur Rizespor – Trabzonspor maçı henüz başlamadı. Rize’deki karşılaşmada ilk düdük bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da çalacak. Maç başladığında skor ve önemli gelişmeler haberimizde güncellenecek. İşte Karadeniz derbisine dair son durum.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Karşılaşma henüz başlamadığı için skor 0-0. Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Maç başladığı andan itibaren goller, kartlar ve önemli pozisyonlar canlı skor takibimizde yer alacak.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır, maç henüz başlamadı. Normal süresi 90 dakika olan karşılaşmanın, devre arası ve uzatma dakikalarıyla birlikte yaklaşık 20.55 sularında sona ermesi bekleniyor.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR CANLI SKOR NASIL TAKİP EDİLİR?

Maçın skorunu ve dakika dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise mücadeleyi beIN Sports 1 kanalından takip edebilecek. İnternetten izlemek isteyen aboneler için yayın, beIN CONNECT platformunda yer alacak.

TRABZONSPOR MORALLİ GELİYOR

Trabzonspor, Rize deplasmanına UEFA Konferans Ligi’nde İskoç ekibi Hearts’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından moralli geliyor. Bordo-mavililer, Avrupa’daki çıkışını ligde de sürdürmeyi hedefliyor. Çaykur Rizespor ise taraftarı önünde komşusunu yenerek puan tablosunda yükselmek istiyor.

Ç. RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşma, Rize’deki Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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