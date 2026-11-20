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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Diyarbakır Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde geride kalan 11 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan yeşil-mavililer, 14 puanla 11. sırada yer alıyor. Milli maç arası öncesinde sahasında Erzurumspor FK'yi 2-1 yenerek bu sezon taraftarı önündeki ilk galibiyetini alan Karadeniz ekibi, Diyarbakır deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

Çaykur Rizespor, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dış sahada 11 puan toplayan yeşil-mavililer, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde 5 gol gördü.

Ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler ise ligde, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 23 puan topladı.

Çaykur Rizespor ile Amed Sportif Faaliyetler, yarın Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez karşılaşan ekiplerden Çaykur Rizespor, 8 Ocak 2008'de Rize'de oynanan maçı 2-1 kazandı. Amed Sportif Faaliyetler ise 2 Ekim 2012'de Diyarbakır'da oynanan karşılaşmadan ise 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA