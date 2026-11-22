Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor maçında Ermal Krasniqi'nin sakatlanmasına neden olan müdahalede kırmızı kart gösterilmemesine tepki göstererek, kararı 'hakem skandalı' olarak nitelendirdi.

Konuyla ilgili Diyarbakır ekibi şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Krasniqi'nin sakatlanmasına neden olan ve tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık bir kırmızı kart ihlali niteliği taşıyan müdahalenin VAR tarafından görmezden gelinmesi, kabul edilemez bir hakemlik skandalıdır. VAR sistemi ne için var? Açık ve net ihlalleri tespit etmeyecekse hangi pozisyonlarda devreye girecek? Milyonlarca liralık teknolojiye, onlarca kamera açısına ve tekrar görüntülerine rağmen böylesine bariz bir müdahalenin görmezden gelinmesi, VAR sistemine duyulan güveni ciddi biçimde sarsmaktadır. VAR odasında görev yapan hakemler o an neyi izliyordu? Bu müdahaleyi görmediler mi, yoksa görmelerine rağmen müdahale etmemeyi mi tercih ettiler? Bu sorular yanıtlanmadan yaşananların basit bir hakem hatası olarak geçiştirilmesine izin verilemez. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Kurulu'nu, söz konusu pozisyonun neden incelenmediğini, VAR hakemlerinin neden müdahale etmediğini ve bu kararın sorumlularını kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz. VAR sistemi adaleti sağlamak için mi var, yoksa açık hakem hatalarını meşrulaştırmak için mi? Amedspor olarak ayrıcalık istemiyoruz. Ancak emeğimizin, mücadelemizin ve alın terimizin böylesine vahim kararlarla hiçe sayılmasına da sessiz kalmayacağız. Futbolcumuz Krasniqi, karşılaşma sırasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyuna devam edememiştir. Yapılan tıbbi tetkiklerde, futbolcumuzun kas dokusunda yırtık ve kanama, kemik dokusunda ise yaygın ödem tespit edilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı